Рубль стал самой крепкой валютой в мире в 2025 году

Как на это повлияла политика ЦБ?

Рубль стал самой крепкой валютой в мире в 2025 году. Причем это не заявление нашего Центробанка, который хвастается успехами, а данные финансовых аналитиков агентства Bloomberg.

По их подсчетам наша национальная валюта вошла в ТОП-5 самых прибыльных активов на планете — после платины, серебра, палладия и золота. С начала года рубль укрепился почти на 50% по отношению к американскому доллару. В последний раз такие темпы фиксировали в 1994 году.

Агентство отмечает: стать более сильным рублю помогло существенное снижение спроса на иностранную валюту внутри России. В первую очередь, речь, конечно же, о долларах и евро. А денежно-кредитная политика Центробанка сделала активы в рублях более привлекательными для россиян.

