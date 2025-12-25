Мусоровозы в России могут получить датчики нагрузки

Российские мусоровозы могут оснастить датчиками нагрузки. С предложением выступил Минтранс.

Как выяснили «Известия», согласно проекту, мусорные машины должны соответствовать требованиям техрегламента. В частности, нагрузка на ось должна составлять от 3,5 до 26 тонн — в зависимости от типа трассы.

По мнению ведомства, такое решение поможет улучшить состояние российских дорог. Однако эксперты сомневаются, что подобные меры будут эффективными. Главная причина перегруза заключается в конструктивных особенностях мусоровозов. Кроме того, новые требования коснутся только авто, выпущенных после 1 марта 2028 года. А значит, ситуация с большинством мусорных машин останется прежней.

