Мусоровозы в России могут получить датчики нагрузки

Эфирная новость 25 0

Однако эксперты сомневаются в эффективности подобных мер.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские мусоровозы могут оснастить датчиками нагрузки. С предложением выступил Минтранс.

Как выяснили «Известия», согласно проекту, мусорные машины должны соответствовать требованиям техрегламента. В частности, нагрузка на ось должна составлять от 3,5 до 26 тонн — в зависимости от типа трассы.

По мнению ведомства, такое решение поможет улучшить состояние российских дорог. Однако эксперты сомневаются, что подобные меры будут эффективными. Главная причина перегруза заключается в конструктивных особенностях мусоровозов. Кроме того, новые требования коснутся только авто, выпущенных после 1 марта 2028 года. А значит, ситуация с большинством мусорных машин останется прежней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

21:30
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
21:17
«Легенда сцены»: в Минкульте почтили память Веры Алентовой
21:10
Бразильский певец Кевин Коста погиб от удара током
20:51
Мусоровозы в России могут получить датчики нагрузки
20:38
От «Иронии судьбы» к «Гремлинам»: что смотрят на зимних праздниках в разных странах
20:23
Кадры, ИИ и образование: что обсудили на заседании Госсовета РФ

Сейчас читают

Все, кроме рояля и стула: адвокат раскрыла условия по имуществу Долиной в спорной квартире
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Изнанка ближе, чем кажется: что показали в первых четырех сериях финала «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026