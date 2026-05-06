«Мста-Б» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Анастасия Федорова

Цель была выявлена операторами беспилотных систем.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет гаубицы 2А65 «Мста-Б» гаубичного артиллерийского дивизиона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на днепропетровском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

В ходе наступательных действий российские штурмовые подразделения обнаружили позиции противника в лесополосе. После этого операторы беспилотных систем провели разведку местности, уточнили координаты цели и передали данные артиллеристам.

Получив целеуказание, расчет оперативно навел орудие и нанес серию ударов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции более 20 километров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

