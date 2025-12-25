Россияне стали чаще брать больничные
За девять месяцев число таких выплат выросло на 11%.
Россияне стали чаще оформлять больничный. Как пишут " Известия», за девять месяцев число выплат по временной нетрудоспособности выросло до 26 миллионов.
Под это выделили почти 520 миллиардов рублей, что на 20% больше чем годом ранее. Одной из причин называют выход большинства работников из тени — официально болеть стало выгоднее. При высокой зарплате размер больничного может доходить до 5 тысяч 700 рублей в день.
Влияет на динамику также рост заболеваемости на фоне хронического стресса и увеличение числа работающих пенсионеров.
