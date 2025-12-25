Трамп в канун Рождества выступил с синяками на обоих запястьях

Президент США Дональд Трамп в Рождество появился на публике с синяками на обеих руках. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В канун католического праздника Трамп общался с детьми, звонящими на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы отследить путь саней Санта-Клауса. Американский лидер проводит Рождество в своем поместье на Флориде вместе с женой Меланией. Пара расположилась в просторной комнате у елки, под которой стояли подарки.

На правом запястье Трампа виднелось крупное красное пятно, частично замаскированное тональным кремом. Обычно там бывает пластырь, но сейчас его скрывала косметика. Левое запястье покрывал синий и темно-красный след.

После разговора с детьми президент поздравил военнослужащих на базах. Вечер завершился приемом в резиденции, где на снимках Трамп демонстрировал гостям поднятый большой палец или приветствовал их рукой. Рядом с президентом была Мелания, вокруг — столы с посетителями.

Трамп неоднократно опровергал домыслы о проблемах со здоровьем. Он подчеркивает свое превосходное физическое и ментальное состояние, заявляя, что трудится интенсивнее всех предыдущих президентов. Белый дом ранее объяснял синяки и пластырь на правой руке частыми рукопожатиями. Также упоминался ежедневный прием аспирина Трампом, который может вызывать отеки.

