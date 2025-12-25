Кости каторжников: древнее кладбище на острове может привести к эпидемии чумы

Daily Mail: древнее кладбище на острове Дедманс может привести к эпидемии чумы

Остров Дедманс — это место, где хоронили сотни каторжников, моряков и военнопленных с тюремных кораблей XVII–XIX веков. Оно размывается водой, обнажая гробы и кости, что грозит распространением древних болезней. Об этом сообщает Daily Mail.

Мрачный вид

Издалека остров Дедманс кажется тихой болотистой грядой, населенной птицами. При отливе ил обнажает многовековые гробы и человеческие кости, разбросанные, словно в фильме ужасов. Местный фольклор полон слухов, но правда куда мрачнее: здесь хоронили осужденных, моряков и военнопленных, не переживших ужасов «тюремных кораблей». Остров закрыт для посещения как охраняемая зона с редкими птицами и флорой.

Сотни умерших от брюшного тифа, холеры и чумы, хоронили в простых деревянных гробах без имен и отметок. В 2016 году нашли более 200 останков. Исследователи отмечали, что захоронения датируются концом XVII — середины XIX века. По парламентскому акту зона была карантинной для судов из Балтики и Африки.

Тюремные корабли

Один из кораблей назывался «Возмездие» — подходящее имя для плавучих тюрем у Ширнесса. Осужденных везли из Лондона в Австралию.

Самый жуткий участок острова Дедманс — Коффин-Бэй. При отливе там виднеются гробы и переплетенные кости из эрозии глины. Повышение уровня моря ускоряет разрушения кладбища: хрупкие гробы разрушаются, обнажая плоть. Съемочная группа BBC в 2017 году описала это место как площадку фильма ужасов — сюрреалистично, всюду открытые гробы и кости. Режиссер Сэм Саппл отмечал, что пространство там выглядит «нарисованным». Некоторые останки смывает в море.

Риск болезней

Археологи прежупреждают: в могилах могут сохраниться патогены. Многие останки принадлежат французским военнопленным и британскии каторжникам. Даф Чарман, автор книги об острове, подтвердила, что некоторых осужденных держали на острове, прежде чем отправить в колонию.

Легенды и суеверия

Местные легенды очень мрачные. Считается, что ночью по острову бегают прихрачные собаки, которые питаются мозгами мертвецов — «адсские гончие». «Подтверждением» является тот факт, что у эксгумированных скелетов якобы пропадали черепа.

