Рождество с королевскими нотами: Кейт Миддлтон сыграла с дочкой на фортепиано

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

Выступление монарших особ на праздничной службе мало кого оставило равнодушным.

Кейт Миддлтон с дочкой сыграли на фортепиано

Фото: www.globallookpress.com/Picture by i-Images / Pool

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кейт Миддлтон сыграла с дочкой на фортепиано на праздничной службе

Принцесса Уэльская Кэтрин и ее десятилетняя дочь принцесса Шарлотта сыграли фортепианный дуэт на концерте «Вместе на Рождество». Их выступление вызвало восторг композитора Эрланда Купера, пишет Daily Mail.

Волшебный дуэт в Виндзорском замке

Кэтрин лично пригласила Эрланда Купера аккомпанировать им в Виндзорском замке накануне Рождества. Увидев выступление матери и дочери, он описал его как «чудесный момент, где его роль — подбодрить исполнителей перед камерами».

Шарлотта прекрасно сыграла легкие ноты, зарядив публику праздничным настроением. Выступление матери и дочери стало для грраждан одним из любимых моментов зимнего солнцестояния. Это были особенные и тихие минуты, подчеркивающие силу помощи людям.

Невероятная связь

Эрланд — отмеченный наградами композитор с Оркнейских островов Шотландии, один из самых уникальных представителей своего поколения. Он черпает вдохновение в природе и общении.

День с Королевскими Высочествами он назвал «теплым и располагающим». В начале приема между ними состоялся теплый творческий разговор, после которого последовало приглашение в замок. Принцесса спросила, не против ли он, если они исполнят ее  любимое произведение. Эрланд согласился без колебаний.  

Произведение посвящено материнству и роли семьи. Это удивительная случайность, ведь написано оно было для мамы Эрланда по имени Шарлотта, о Кейт не знала.  

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

12:26
Самый дефицитный кадр: в России наблюдается острая нехватка дворников
12:15
Недетская трагедия: как звезда Nickelodeon Тайлор Чейз стал бездомным
12:09
ВС РФ освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР
12:02
Ностальгия по Новому году из детства: как воссоздать ту самую атмосферу
12:01
Мужчина «в хорошем настроении» шлепнул на улице девушку и отправился в тюрьму
12:00
Как сделать волшебный макияж на Новый год: советы визажиста для юных красавиц

Сейчас читают

Лурье не намерена разрешать Долиной жить в своей квартире после решения суда
Каннибал Спесивцев не выплатил компенсацию дочери одной из своих жертв
Российские беспилотники не дают покоя ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026