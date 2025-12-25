Мужчина «в хорошем настроении» шлепнул на улице девушку и отправился в тюрьму

Мужчина шлепнул девушку на улице и отправился в тюрьму

Артемовский городской суд приговорил 35-летнего Андрея (имя изменено) к восьми годам колонии за то, что он потрогал за ягодицы 15-летнюю школьницу. Инцидент случился 14 июля в Артемовском, уточняет kp.ru.

Мужчину осудили по части 3 статьи 132 УК РФ за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Во время расследования он содержался в СИЗО.

В тот день у Андрея было приподнятое настроение, он прогуливался по аллее и решил шлепнуть проходящую мимо девушку в области спины, не зная о ее возрасте, уточнил адвокат обвиняемого Руслан Султангулов. С решением суда защита не согласна и планирует подать апелляционную жалобу.

По информации издания, потерпевшая самостоятельно обратилась в полицию. На допросе она сообщила, что Андрей схватил ее за ягодицы и пытался погладить интимные места. После нападения мужчина убежал, его ориентировку распространили в соцсетях. Задержать Андрея удалось 19 августа.

Подозреваемый официально не работал и ранее не привлекался к ответственности. Его местонахождение установили благодаря комплексу оперативно-розыскных мер, включая анализ записей камер наружного наблюдения, уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Изначально уголовное дело возбудили по статье 135 УК РФ за развратные действия, по которой уральцу светило до трех лет колонии.

