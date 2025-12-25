Три человека погибли при атаке ВСУ по гуманитарному конвою из Дагестана

Вооруженные силы Украины обстреляли гуманитарный конвой из Дагестана. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

В результате атаки погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» по имени Али и Мурад. Также ранен общественный активист по имени Шамиль, он госпитализирован. Врачи пытаются спасти его жизнь.

Гумпомощь везли два грузовика, один из них остановился с целью ремонта, а другая «ГАЗель» и сопровождавшая ее легковушка поехали дальше и попали под удары БПЛА.

«У наших земляков были самые добрые намерения, они, рискуя собой, везли помощь от простых жителей нашим военнослужащим<…> Этот удар в спину — еще одно доказательство трусости и подлости противника», — отметил Меликов.

В январе 2024 года ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке. Об этом сообщил тогдашний председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина.

