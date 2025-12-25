Нервная система истощается: к чему приводит стресс при депрессии


Дарья Орлова
Из-за сильных потрясений происходят изменения, ощутимые на телесном и психическом уровнях.

Что приводит к инсульту

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Ivan Traimak

Стресс при депрессии приводит к инсульту

Ученые из США установили, что стресс при тревожно-депрессивных расстройствах увеличивает вероятность инфарктов и инсультов. Об этом пишет CCI.

Специалисты Массачусетского общего госпиталя объяснили, что в состоянии депрессии активируются стрессовые участки мозга, которые истощают нервную систему и провоцируют хроническое воспаление по всему организму.

Исследование с участием 85 тысяч добровольцев подтвердило: при депрессии риски инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности вырастают на 32 процента.

Ранее стало известно, что симптомы депрессии в среднем возрасте повышают риск деменции в старости. К такому выводу пришли ученые, чьи результаты приводит газета Daily Mail.

Специалисты Университетского колледжа Лондона в течение 23 лет отслеживали состояние более 5800 участников. В начале исследования средний возраст добровольцев составлял около 55 лет. Анализ выявил, что деменция связана не столько с самим диагнозом депрессии, сколько с ее конкретными проявлениями.

Исследователи выделили комплекс признаков: повышенная нервная напряженность, трудности с концентрацией внимания и мышлением, падение уверенности в себе, утрата эмоциональной связи с окружающими и неудовлетворенность повседневными делами. При наличии большинства таких симптомов вероятность деменции в будущем возрастала примерно на четверть.

