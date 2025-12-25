В Китае открыто нефтяное месторождение — запасы превышают 100 миллионов тонн

Дарья Орлова
С 2021 года КНР стремится повысить долю внутреннего производства углеводородов и уменьшить импорт.

В Китае открыто месторождение

Фото: www.globallookpress.com/Jiang Fan

Офшорная государственная компания Китая CNOOC Limited приступила к освоению новой шельфовой залежи Qinhuangdao 29-6, расположенной в Бохайском заливе. Объемы запасов здесь превышают 100 миллионов тонн нефти среднетяжелых сортов.

Ранее в этой зоне обнаружили месторождение Qinhuangdao 27-3 с запасами 104 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

CNOOC усиливает шельфовое бурение, поскольку на суше приходится сокращать добычу из-за истощения запасов. В 2026 году компания намерена нарастить производство до 810–830 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

«НиК» отмечает, что с 2021 года Китай стремится повысить долю внутреннего производства углеводородов и уменьшить импорт. В частности, в прошлом году добыча газа увеличилась на 6,3% до 246,37 миллиарда кубометров, а нефти — на 1,8% до 212,82 миллиона тонн.

Полная энергетическая самодостаточность стране пока недоступна. Однако собственная добыча позволяет Пекину контролировать экспортные цены и вести длительные переговоры по новым нефтегазовым проектам, подобно текущим обсуждениям газопровода «Сила Сибири-2».

