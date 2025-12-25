За ними будущее? Как люди будут управлять роботами силой мысли

Ferrа: в будущем люди будут управлять роботами силой мысли

Роботы постепенно перестают быть чем-то экзотическим. Раньше люди завороженно смотрели на фильмы вроде «Терминатора», гадая, когда появятся человекоподобные машины. Конечно, с надеждой на их мирный характер, а не на апокалиптический сценарий из картины, пишет Ferra.

Первые шаги

Постепенно концепция оживает. Вспомните ролики, где четвероногие роботы, напоминающие собак, пытаются удержаться на ногах. Сегодня компания Boston Dynamics — создатели робопсов — доработала модель и вывела ее на открытый рынок. Изначально задумка была военной. Есть также Atlas — робот-акробат.

В России тоже есть разработки: робот Федор, полетевший в космос, Promobot в МФЦ и торговых центрах, а также курьеры от Яндекса, ставшие обыденностью.

Разнообразие роботов

Это лишь вершина айсберга. Роботы бывают не только антропоморфными, способными общаться и преодолевать препятствия. Они могут представлять собой механические манипуляторы — промышленные роботы, заменяющие людей на заводах, или просто гусеничные платформы вроде луноходов и курьеров.

Управление промышленными роботами

Каждой машине требуется контроль и команды. Начнем с промышленных роботов-манипуляторов, похожих на «роборуки».

Ими управляют амтоматически. Оператор выбирает задачу на компьютере — переложить деталь с ленты на ленту, зафиксировать и приварить или выточить по параметрам. Последовательность действий сохранена в памяти, робот работает сам — отсюда название «автоматические».

Адаптивные модели имеют расширенное ПО и сенсоры. Они не просто перемещают предметы, а анализируют и сортируют их по сигналам датчиков. Управление аналогично: выбор алгоритма — и робот в деле. Человек почти не нужен.

Ручное управление оператором варьируется: от направления движения с последующей программой до полного контроля процесса.

Управление продвинутыми моделями

С высокотехнологичными роботами вроде Boston Dynamics иначе. Задача — пройти по местности к точкам: указываете координаты на карте, робот сам добирается. Без пошаговых инструкций, как на производстве. Секрет в машинном обучении: база сценариев позволяет выполнять цели автономно.

Не нужно регулировать наклоны для подъемов или конечности — робот справляется сам. Федор (FEDOR) тоже работает автономно благодаря камерам, тепловизору, микрофону, системам позиционирования.

Им управляют через экзоскелет: робот копирует движения человека в реальном времени. Или через монитор с видео/трансляцией — Федор повторяет увиденное.

Нейроуправление: мысли в дело

А управление силой мысли из фантастики? Систем нейроинтерфейсов уже немало, хоть и не всегда для роботов. Neuralink — наглядный пример, но имплант пугает риском поломок. Лучше съемные устройства или шлемы. Так поступили ученые Университета Лобачевского, создав систему на мемристорах.

Она обеспечивает точность, скорость и энергоэффективность. Применение шире: БПЛА, медицина и прочее. Основа — мемристоры: компактные элементы, меняющие сопротивление от заряда. Плюсы: миниатюрность, быстрота, экономия энергии.

Работает через моторное воображение: оператор мысленно представляет действия. Сигналы с ЭЭГ-шлема по Wi-Fi идут в чип с мемристорами — на операторе и роботе.

Будущее за роботами

Несмотря на текущий вид устройств для мысленного управления — неуклюжий и забавный — это первые шаги. Добавьте ИИ, уменьшите размер — и получите sci-fi реальность.

Ждем недолго: технологии совершенствуются ежегодно. Скоро роботы возьмут рутину, а мы будем только мысленно направлять их, отдыхая с чаем благодаря ученым и инженерам.

