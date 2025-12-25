Ничего святого: как службы в немецких церквях превратились в стриптиз-шоу

Возродить популярность традиционных богослужений весьма нестандартным способом решились в Германии. Там, набирают обороты богослужения с оттенками стрип-клуба. Прихожане уже разделились на два лагеря. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин узнал все подробности.

Устроили еще и такой «вертеп». Вместо традиционного предновогоднего «ho-ho», в Германии остается только «охохокать». Рождество 18+. Танцы на пилоне в исполнении церковнослужительниц — не чьи-то фантазии в ночном клубе, а прямо под сводами кирхи. Стриптиз-шоу как часть праздничной рождественской службы. И крестик не сняли.

«Безусловно это ново — а все необычное редко оставляет равнодушными и почти всегда вызывает легкое недоумение», — считает тренер по пилону Анке Кестерманн.

«Танцовщица Анке — глубоко духовный человек, который сумел найти свой уникальный путь», — рассказал пастор церкви святой Марии в Любеке Инга Мейснер.

Не просто с благословения настоятельниц, а при их непосредственном участии.

Еще одна пасторка поставила не свечку, а шест на фоне органа посреди икон. И не видит в этом во всех смыслах «поп-дэнсе» ничего предосудительного.

«У нас здесь просторное помещение, а деревня очень общительная: клубы, праздники, люди любят собираться, веселиться и танцевать вместе. Приходов много, и если сегодня такая служба кому-то не нравится, всегда можно выбрать другую церковь», — сказала пасторка церкви святого Николая в Штикелькамперфене Лиза Кенс.

А публика и рада искушаться. Запретный плод как всегда же сладок. И все же чувства искренне верующих это, конечно, не могло не оскорбить.

По сути все это обнажает куда более насущную проблему, и вот ее уже точно ничем не прикрыть. В сочельник — никаких столпотворений, немцы дорогу к храму начали забывать.

В Германии уже обе церкви, и католическая, и евангелическая, теряют сотни тысяч верующих ежегодно. 2025-й — не исключение.

Потому-то что только не сделаешь, чтобы привлечь новых прихожан и остановить этот массовый исход. Под эгидой церкви — корпоративы, рок-концерты, рэп-проповедь. Даже полностью обнаженные перформансы устраивают с участием ощипанных куриц в подгузниках. В древнем католическом соборе, прямо перед алтарем. Полная свобода веры и все более отчетливый маркер европейской дехристианизации.

«Происходи это постоянно, потому что происходит процесс дехристианизации Европы. И он начался не сегодня, не вчера. Поэтому, конечно, подобные мероприятия будут активно использоваться в этой дехристианизации современной культуры человека», — подчеркнул протоиерей, клирик Николаевского кафедрального собора Венско-австрийской епархии Игорь Чистюхин.

Все чаще теперь можно увидеть скандальные пародии на святую мессу. Самая громкая и шокирующая театральная премьера года отгремела аж на подмостках государственной оперы Штуттгарта. Абсолютно голые монахини и оргии на распятии.

Но в каком-то смысле и пророческая постановка, ставшая прологом к грехопадению библейских масштабов: когда уже и в самих немецких церквях — ничего святого.

