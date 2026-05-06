Комедия абсурда: сотни человек приняли участие в турнире по хоббихорсингу

Всего заявки подали около тысячи человек.

В Германии прошел масштабный турнир по хоббихорсингу

Кадры, напоминающие комедию абсурда, сняли в Германии. Спортивный стадион во Франкфурте оккупировали сотни человек на игрушечных лошадках.

На стадионе состоялся турнир по хоббихорсингу. Его участники имитируют конный спорт, но вместо реальных животных у них лишь палка с головой лошади. Соревнования прошли по традиционным для верховой езды дисциплинам: выездке, конкуру и скачкам.

В спортивной ассоциации заявили, что заявку на участие подали около тысячи человек. Кадры с выступлений расходятся в социальных сетях. Пользователи шутят, что настоящих лошадей немцы уже не могут себе позволить.

Ранее 5-tv.ru писал, что австралийский жокей Шейн Макговерн лишился обеих ног из-за травм, полученных во время тренировочного заезда. Трагический случай произошел, когда девятилетний мерин по кличке Реформист внезапно умер во время забега.

Падая, животное придавило 67-летнего наездника. Мужчина провел в беспомощном состоянии под весом мертвого коня около шести часов. Затем его обнаружила супруга.

