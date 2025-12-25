Минимум 19 российских регионов запретили фейерверки во время праздников

Эфирная новость 35 0

Уже несколько лет подряд салюты не запускают в Донбассе и Новороссии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Petrov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как минимум в 19 российских регионах официально запретили фейерверки во время новогодних праздников. Об этом сегодня пишут «Известия». Но есть и территории, где только рекомендовано не запускать салюты.

Так, уже несколько лет подряд пиротехнику не используют в новых регионах и на приграничных с Украиной областях. Там Новый год встречают с хлопушками и бенгальскими огнями. В этом году о запрете уже заявили в Калужской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областях.

В Тульской, Рязанской и Чувашии нельзя будет использовать пиротехнику только в некоторых населенных пунктах. В Новосибирской области — в общественных местах. Запрет ввели в некоторых округах Подмосковья.

В Псковской области тоже действуют ограничения, однако местные власти все же разрешили использовать фейерверки непосредственно в новогоднюю ночь.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Удмуртии устроил салют в квартире и сбежал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

17:00
«Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой
16:58
Суд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках в пользу покупательницы Лурье
16:55
Адвокат Долиной заявил о готовности певицы выселиться из квартиры Лурье
16:43
Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря
16:42
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
16:30
«Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой

Сейчас читают

Смерть коллеги стала сильным ударом: названа причина смерти Алентовой
Уверенной походкой: последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Свою главную роль она сыграла в жизни: судьба Веры Алентовой

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026