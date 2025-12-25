Минимум 19 российских регионов запретили фейерверки во время праздников

Как минимум в 19 российских регионах официально запретили фейерверки во время новогодних праздников. Об этом сегодня пишут «Известия». Но есть и территории, где только рекомендовано не запускать салюты.

Так, уже несколько лет подряд пиротехнику не используют в новых регионах и на приграничных с Украиной областях. Там Новый год встречают с хлопушками и бенгальскими огнями. В этом году о запрете уже заявили в Калужской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областях.

В Тульской, Рязанской и Чувашии нельзя будет использовать пиротехнику только в некоторых населенных пунктах. В Новосибирской области — в общественных местах. Запрет ввели в некоторых округах Подмосковья.

В Псковской области тоже действуют ограничения, однако местные власти все же разрешили использовать фейерверки непосредственно в новогоднюю ночь.

