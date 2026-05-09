Праздничные залпы: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга

Традиционно фейерверк пускают у стен Петропавловской крепости.

День Победы 9 Мая

Прямая трансляция салюта в честь 81-летия Победы в ВОВ из Петербурга

Трансляция завершена

Торжественный салют в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию смотрите на 5-tv.ru.

Самый масштабный праздничный фейрверк в Северной столице традиционно пускают у стен Петропавловской крепости. Тысячи огней взлетают в небо, завершая праздничную программу дня.

Для Петербурга День Победы — настоящий праздник со слезами на глазах. Город-герой выстоял в годы войны и пережил блокаду, которая длилась 872 дня. Ленинград находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ленинградцы жили и боролись каждый день — с голодом и холодом. Несмотря на тяжелейшие условия, в Северной столице в блокаду работали школы, больницы, учреждения культуры и заводы.

День Победы и праздничный салют над городом — повод вновь почтить память всех, кто бился с врагом на фронте, трудился в тылу и не жалел ничего для победы над гитлеровцами.

В 2025-м салют на 9 Мая продлился около десяти минут.

Утром на Дворцовой площади прошел праздничный парад. Наблюдать за шествием можно было не только у Зимнего дворца, но и из Александровского сада и Эрмитажного сквера.

По Дворцовой площади в составе колон в том числе прошли парадные расчеты в форме Ленинградской дивизии народного ополчения, бойцов Ленинградского фронта, моряков ВМФ.

