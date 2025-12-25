«Отправил телеграмму»: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Нельзя предположить, что сегодня состоится разговор президентов, заявил Песков.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

Песков: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

Президент России Владимир Путин уже поздравил своего коллегу из США Дональда Трампа с Рождеством. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент (Путин. — Прим. ред.) поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», — проинформировал представитель Кремля.

В западных странах, исповедующих католицизм, этот праздник отмечают 25 декабря, а не 7 января, как у православных.

Он уточнил, что 25 декабря главы двух государств лично связываться друг с другом не собираются. Телефонные переговоры президентов не планировались в этот день.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков не счел переговоры России и США в Майами по Украине прорывом. Он отметил, что решение данного конфликта — это кропотливый процесс. И он идет на экспертном уровне, но Москве нужно получить от Вашингтона информацию о результатах наработок с европейцами и украинской стороной. После этого можно будет оценить, насколько достигнутые соглашения соответствуют духу переговоров Путина и Трампа в Анкоридже.

