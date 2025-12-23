«Это рабочий процесс»: Песков не счел переговоры РФ и США в Майами прорывом

Эфирная новость 34 0

Москве было важно получить от Вашингтона информацию о наработках с Киевом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Песков не счел переговоры РФ и США в Майами прорывом

Кремль не считает прорывом недавние переговоры по Украине в Майами.

В эксклюзивном интервью «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование кризиса — кропотливый процесс, который проходит на экспертном уровне. По его словам, для Москвы было необходимо получить от Вашингтона информацию о результатах наработок с европейцами и украинской стороной. И оценить, насколько они соответствуют духу соглашений, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Песков ответил и на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса. Накануне тот заявил об определенном прогрессе на переговорах, оценив шансы на достижение мирного соглашения как «50 на 50». Как отметил Песков, в публичном режиме сложно заниматься урегулированием такой проблемы. И не совсем понятно, что именно имел в виду американский чиновник.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и США провели новый раунд контактов по обсуждению взаимных раздражителей.

