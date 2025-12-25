От «Иронии судьбы» к «Гремлинам»: что смотрят на зимних праздниках в разных странах

В Италии на зимних праздниках смотрят «Гремлинов»

В России на Новый год ежегодно крутят культовую комедию «Иронию судьбы, или С легким паром!». Эта лента превратилась в неотъемлемый атрибут новогодних торжеств, и похоже, каждая страна имеет свой эквивалент картины Эльдара Рязанова. О том, что иностранцы смотрят в Новый год и Рождество — в материале 5-tv.ru.

«Дед мороз — отморозок»

Французы обожают комедию 1982 года «Дед Мороз — отморозок». Они признают, что юмор там специфический и может показаться иностранцам чрезмерным, но им он по душе.

Сюжет разворачивается в рождественский вечер в крошечном офисе телефона доверия. К служащим стекаются самые разные посетители. Среди них Жозетт, сбежавшая от агрессивного возлюбленного. Тот тоже появится, и его визит обернется полным хаосом.

Гимны святой Луции и Дональд Дак

В Швеции нет точного аналога «Иронии судьбы». Вместо этого смотрят Luciamorgon — не на Новый год или Рождество, а 13 декабря, в день святой Луции Сиракузской (283–304).

Легенда гласит, что Луция дала обет безбрачия и отвергла жениха. Тот затаил обиду и донес на нее. В эпоху гонений на христиан девушку осудили и направили в бордель. Однако приговор не исполнили: по одной версии, ее невозможно было сдвинуть с места. В публичный дом Луцию не доставили, но подвергли пыткам и убили.

Luciamorgon — телепрограмма с христианскими гимнами. Ежегодно снимают новую версию.

А в конце декабря шведы традиционно смотрят мультфильмы про Дональда Дака. Рисованная утка — один из любимейших диснеевских героев в стране.

Сатира на год

В Исландии нет единого фильма «под салаты». В 22:00 31 декабря местные включают шоу Áramótaskaup («Новогодний памфлет»).

Это сатира на события года и заметных личностей — политиков, артистов, бизнесменов, активистов. Шоу беспощадно к своим целям. Оно идет с 1966 года, когда стартовало местное ТВ.

«Счастливая нога»

В советское время грузины смотрели короткометражку «Кучхи бединери» («Счастливая нога»). Ее крутили на Новый год, и сейчас иногда показывают.

Комедия Гурама Патарая 1977 года — о сочувствии. Главный герой — пес Бролия. По иронии, он сорвал новогодние планы хозяев и получил от них. Только аптекарь пожалел «хорошего мальчика».

«Ужин на одного»

В Германии 31 декабря почти 60 лет подряд транслируют черно-белый телеспектакль «Dinner for one» («Ужин на одного») на английском. Язык не важен — фразы простые.

В центре сюжета два героя — пожилая дама и дворецкий. Женщине 90 лет, ее друзья давно умерли. В ходе вечера она поднимает бокалы и говорит тосты, а слуга имитирует ее знакомых.

В 1988 году лента попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое повторяемое ТВ-шоу. В 2003-м ее крутили 19 раз в Германии. В 2004 году фильм посмотрели свыше 15 миллионов немцев.

Сказки и Золушка

Чехи — любители кино, особенно — сказок. На запрос о новогодних и рождественских фильмах на ТВ получается длинный список: «Принцесса с золотой звездой» (1959), «С чертями шутки плохи» (1985), «С Новым годом!» (2019), «Безумно грустная принцесса» (1968), «Жил-был один король» (1955), «Ангел» (2005), «Уютные норки» (1999), «Сноубордисты» (2004).

Но выделяют «Три орешка для Золушки» (1973). Без феи-крестной, платье на бал — от волшебных орешков. Золушка смелая: кидает снежок в принца, стреляет из лука, дружит с животными, как в картинах Диснея. Фильм популярен не только в Чехии — все дети стран бывшего Восточного блока выросли на нем.

Песенный турнир

В Японии традиционно смотрят шоу «Кохаку». Там соревнуются две команды: «Красная» — женщины, «Синяя» — мужчины. Участвуют и иностранцы: в 1991-м на шоу появилась певица Лайма Вайкуле, годом ранее — певец и композитор Александр Градский.

Гремлины

Половина Италии смотрит «Гремлинов». Итальянцам кажется это забавным, ведь действие происходит на Рождество. Комедийный ужастик 1984 года рассказывает о мифических созданиях в американском городке. Продюсер — Стивен Спилберг, автор сценария — Крис Коламбус.

В Италии также есть традиция cinepanettoni — «кино + рождественский кулич». Суть в том, что ежегодно звезды снимаются в комедиях. Почти всегда они обретают популярность.

Сериалы о семье

В Сербии на праздниках (не только зимних) пересматривают старые сериалы. Фавориты: «Счастливые люди» (1993–1996), «Лучшая жизнь» (1987–1991), «Породично благо» («Семейное богатство», 1998–2002).

Традиционная детская новогодняя лента — «Породично благо». Сериал учит, что семья на первом месте, родные всегда рядом, несмотря на ошибки. «Лучшая жизнь» —кино о том, что ты непременно вернешься домой, куда бы тебя не занесла судьба.

Приключения утки, проказы гремлинов, одиночество или ценность семьи — что бы ни транслировали на зимних праздниках, люди мечтают весело отметить Новый год и забыть плохое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.