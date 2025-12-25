Адвокат Долиной заявил о готовности певицы выселиться из квартиры Лурье

Народная артистка РФ Лариса Долина выселится из квартиры в Хамовниках. Об этом заявила адвокат Мария Пухова в беседе с 5-tv.ru.

Певица готова съехать до 10 января.

Ранее Долина попросила у покупательницы недвижимости Полины Лурье пожить в квартире еще несколько месяцев. Артистка объяснила это тем, что не успевает собрать свои вещи. Адвокат Лурье Светлана Свириденко выразила надежду, что все их исковые требования будут удовлетворены в полном объеме.

Согласно решению Верховного суда РФ 16 декабря, все предыдущие судебные решения по делу о квартире в Хамовниках были отменены, собственником недвижимости признана покупательница Полина Лурье.

Верховный суд установил, что нижестоящие суды ошибочно истолковали и применили нормы материального права по спору о продаже жилплощади. Речь идет о признании недействительными предварительного договора купли-продажи от 24 мая 2024 года и основного договора от 20 июня 2024 года, а также о прекращении права собственности Лурье и восстановлении прав Долиной.

В конце марта суд встал на сторону Ларисы Долиной. Певица подала иск, утверждая, что стала жертвой обмана со стороны мошенников и заключила сделку с Полиной Лурье под их воздействием. Тогда суд отменил право собственности покупательницы на квартиру и вернул имущество певице. Это решение поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций.

Ранее 5-tv.ru писал, что выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года.

