Бывшая жена Аршавина восстановила нос

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Несколько лет назад Алиса буквально лишилась этой части тела.

Как выглядит бывшая жена Андрея Аршавина Алиса

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывшая жена Андрея Аршавина, спустя множество операций, восстановила нос

Бывшей жене футболиста Андрея Аршавина, журналистке Алисе Аршавиной, спустя множество операций удалось вернуть свой нос. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Экс-супруга спортсмена буквально лишилась носа. Но, вопреки предположению многих интернет-пользователей, это не результат неудачной пластики, а последствия аутоиммунного заболевания.

По воспоминаниям самой журналистки, изменения во внешности произошли стремительно. Сперва начались небольшие деформации, а однажды утром она проснулась с полностью разрушенным хрящиком.

Под руководством опытного пластического хирурга Дениса Агапова Алиса пережила более десяти операций. Для того чтобы восстановить нос, использовались ткани из ребер, ушей и кожи самой пациентки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как живет Алиса Аршавина после операций по восстановлению носа. Экс-супруга Андрея Аршавина обошла множество клиник пластической хирургии, однако везде получала отказ.

