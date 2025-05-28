«Все равно нет такой красоты»: как живет Алиса Аршавина после операций по восстановлению носа

Алисе Аршавиной пришлось пережить немало испытаний за последние годы. Как сейчас живет экс-жена спортсмена, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Алисе Аршавиной пришлось пережить немало испытаний за последние годы. Как сейчас живет экс-жена спортсмена, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Алисы Аршавиной. О тяжелом разводе с футболистом, поиске себя в 40 лет и тяжелейших проблемах со здоровьем. Как журналистка лишилась носа? Почему от нее отказывались многие пластические хирурги? И сколько операций перенесла бывшая жена спортсмена, чтобы восстановить свое лицо? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все равно нет такой красоты, которая была. Нет. Все равно есть свои рубцы, изъяны, уже выражение лица, возможно, другое. Зато появилось столько радости. Сейчас мне нравлюсь я даже с теми изъянами, которые на сегодняшний день есть», — призналась Алиса Аршавина.

Недавно бывшая жена футболиста Андрея Аршавина впервые за долгое время вышла в свет. Она показала результат множества операций, которые перенесла на лице. Последние годы были для нее настоящим кошмаром. Некогда успешная модель потеряла счастливую семью, веру в любовь, но главное — здоровье и красоту. Все это случилось после громкого развода.

«Не очень понимала, как я смогу без него жить. Пять лет, наверное, развод этот переживала», — уточнила экс-супруга спортсмена.

История любви Алисы тогда еще Казьминой и звезды российского футбола Андрея Аршавина началась с громкого скандала. Оба были несвободны, но чувства оказались сильнее моральных правил. Модель ушла от мужа, спортсмен оставил беременную третьим ребенком супругу. Влюбленные поженились, а вскоре у них родилась дочь Есения.

«Я же понастроила себе каких-то воздушных замков по поводу того, что мы никогда не расстанемся и прочее, прочее», — поделилась Аршавина.

Вот только сказка продлилась недолго. Всего через год после свадьбы супруги расстались. Женщина ушла в глубокую депрессию.

«Та цепочка событий, которая развивалась, такая, да, я считаю, что очень драматичного развода для меня. То есть я не смогла его пережить очень долгое время. И пока не дошла совсем до тупикового состояния, уже когда все полное, ты и физически, и морально разрушен», — высказалась она.

Аршавина просто не понимала, как жить дальше. Женщина привыкла во всем полагаться на крепкое мужское плечо. Теперь ей предстояло решать свои проблемы самостоятельно.

«Я была студенткой, потом сразу вышла замуж, родила детей. Потом меня посетила большая и сильная любовь, я снова вышла замуж. Здесь же мне надо было не только пережить развод, но и становиться женщиной в разводе, самостоятельной, одной. Это было довольно сложно тоже», — подчеркнула экс-жена футболиста.

В какой-то момент к душевным терзаниям добавились проблемы со здоровьем. У Аршавиной несколько месяцев держалась высокая температура. Появился дискомфорт в области носа. Изменилась форма, он слегка перекосился и сузился. А однажды Алиса подошла к зеркалу и пришла в ужас: нос был практически полностью разрушен.

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«Ситуация с такими гранулематозными процессами в челюстно-лицевой области нередкая. Их очень много, если посмотреть в Институте ревматологии, таких пациентов с гранулематозами: гранулематозом Вегенера, гранулемой Стюарта», — отметил пластический хирург Денис Агапов.

В больнице выяснилось: причиной стал некроз, вызванный осложнениями от аутоимунного заболевания. Пациентку срочно отправили на операцию.

«Если у нас есть такая обширная раневая поверхность, инфицированная в голове, с резорбцией воспалительного экссудата и продуктов воспаления в кровоток, в головной мозг, сепсис получить вообще мгновенно можно», — объяснил Агапов.

В течение пяти часов врачи пытались спасти Аршавиной жизнь. Им это удалось. Но вскоре Алису ждал новый удар. Она попала в реанимацию с перитонитом. Женщина несколько дней провела в коме. После этого ее внешний вид ухудшился. Теперь вместо носа на лице красовалась дыра.

«Состояние аутоиммунного процесса было не стабилизировано, и организм сам продолжает разрушать свои собственные ткани. При этом нарушается в достаточно сильной степени кровоснабжение тканей», — уточнил пластический хирург Агапов.

Перенесенные беды заставили Аршавину полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. Она вдруг поняла, что можно обходиться и без мужчины. Алиса сосредоточилась на здоровье и детях, но не оставляла надежды вернуть былую красоту.

Женщина обошла множество клиник пластической хирургии, однако везде получала отказ.

«Я объездила действительно немало врачей и в Питере, и в Москве. Врачи при виде пугались, можно так сказать, и показывали. На мой взгляд, это не очень профессионально — показывать эмоции», — рассказала журналистка.

Доктор Денис Агапов, в отличие от коллег, не испугался сложной пациентки. Алиса Аршавина перенесла более десятка операций. Это был тяжелый путь длиной почти в три года.

«Самое сложное, конечно, — это этап установки опорной конструкции, которую мы сделали. После этого был этап воспаления. Мы очень переживали: и я, и Алиса», — поделился пластический хирург.

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«Я, которая уже прожила довольно большой период времени с обезображенным лицом, будем так называть своими именами, увидев себя с подобной работой, конечно, не могло не вызвать радости… Я хорошо помню эту перевязку, когда мы сняли гипс, и у ассистентки слезы. Я помню, что и Денис Генрихович перекрестился. То есть это такая победа настоящая», — отметила Аршавина.

Сейчас Алиса каждый день смотрит в зеркало с улыбкой. И говорит, что никогда не чувствовала себя такой счастливой. Но не только из-за нового лица. В ее душе, наконец, царит гармония. И главное, больше нет обид на бывшего мужа.

«Если скажу, простила, значит, его полностью обвиняю в том, что произошло. А это не так. Я, наверное, смогла его отпустить. Мне кажется, я сама себе больше больно сделала, чем он мне», — заявила журналистка.

Экс-супругам удалось наладить общение. Футболист по возможности видится с дочкой. Алиса очень этому рада.

«Когда у него есть минута и когда у Есении есть желание, то, конечно, он приезжает и прихоти ее исполняет, и подарки дарит», — рассказала Аршавина.

Модель делится: еще несколько лет назад ей казалось, что она никогда не будет счастлива. А теперь точно знает: все самое интересное у нее впереди. Алиса даже готова вновь влюбиться. Правда, в ЗАГС больше идти не хочет.