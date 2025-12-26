Уже после праздников: когда Онищенко посоветовал россиянам ехать за границу

Онищенко: отдых в экзотических странах на зимние праздники снижает иммунитет

Путешествия в экзотические страны в период новогодних праздников могут негативно сказаться на самочувствии из-за резкой смены климата и часовых поясов. Подробнее об этом в беседе с ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, популярные у россиян экзотические направления расположены в совершенно ином от России климатическом поясе, где в данный момент фактически лето. Такая резкая перестройка становится серьезным испытанием для организма туриста.

«Экзотические страны — это совершенно другой климатический пояс. Это наш июнь — июль. Для организма это очень сильный стресс», — сказал Онищенко.

К тому же он отметил, что подобный климатический контраст, особенно в сочетании с коротким отпуском, может привести к переутомлению и ослаблению защитных сил у человека.

Эксперт пояснил, что более щадящим вариантом будет планировать поездки в такие страны весной. Он добавил, что оптимальным временем является март, когда в России начинается потепление. В таком случае путешествие можно растянуть на более длительный срок и провести отпуск в комфортном климате, а вернуться домой ближе к маю, в то время, когда теплая погода установится и в средней полосе.

Отдельное внимание академик РАН уделил смене часовых поясов. Он отметил, что она сама по себе является стрессовым фактором, а в сочетании с климатическими изменениями способна существенно снизить иммунитет.

