Живет без фотосинтеза: ученые раскрыли один из самых странных трюков эволюции

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Данный вид выживает за счет паразитизма в отличие от привычных представлений о флоре.

Какое растение бросает вызов эволюции

Фото: Facebook*/groups

Ученый Суэцугу: одно необычное растение разрушает стереотипы биологии

Ученые исследуют необычное растение из семейства баланофоровых, которое может считаться одним из наиболее парадоксальных примеров эволюции. Об этом написало издание Planet Today.

В отличие от привычных представлений о флоре, данное растение практически лишено фотосинтеза и выживает за счет паразитизма.

Соавтор исследования Кенджу Суэцугу из Университета Кобе выяснил, что многие люди все еще связывают понятие растения исключительно с фотосинтезом, однако Balanophora наглядно показывает, что «быть зеленым» для этого вовсе не обязательно. По словам ученого, этот вид разрушает устоявшиеся биологические стереотипы.

Редкое семейство баланофоровых прорастает лишь в отдельных регионах Азии — в горных районах Тайваня и во влажных субтропических лесах Окинавы. Эти растения живут в условиях, куда солнечный свет практически не поступает.

По мнению исследователей, паразитический образ жизни стал для баланофоры эволюционным преимуществом. Суэцугу отметил, что паразитизм позволяет растениям выживать и размножаться в затемненных экосистемах, перенаправляя тем самым ресурсы с листьев и фотосинтезирующих структур на подземные органы и процессы размножения.

Дополнительным открытием стало и то, что у представителей семейства Balanophora обнаружен крайне редуцированный пластидный геном.

