Настоящий рекорд: США внесли 27 украинцев в базу «худших из худших» преступников

США внесли 27 украинцев в базу «худших из худших» преступников

Министерство внутренней безопасности США включило 27 граждан Украины в электронную базу наиболее опасных задержанных иностранных преступников, которых ведомство характеризует как «худших из худших».

МВБ пояснило, что в этот реестр заносят особо опасных нарушителей из числа иностранцев, арестованных за последние 11 месяцев сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Эта служба входит в состав МВБ и занимается поиском и высылкой из страны нелегальных мигрантов.

Среди внесенных в список — 27 украинцев, что превышает число представителей любой другой страны бывшего СССР. Некоторые из них получили приговоры за грабежи, мошенничество, вооруженные нападения, торговлю наркотиками и сексуальные преступления.

Большинство в перечне — выходцы из латиноамериканских стран, откуда в США хлынул поток нелегальных иммигрантов. Например, мексиканцев там несколько тысяч.

Ранее около 25 тысяч украинских беженцев в Израиле оказались под угрозой депортации из-за задержек с продлением их правового статуса. Об этом сообщило издание Haaretz.

Проблема возникла на фоне неопределенности в израильском правительстве. Украинцы, находящиеся в стране, зависят от ежегодного продления разрешений. Их текущие документы действительны до декабря 2025 года, однако власти пока не решили вопрос о дальнейшем продлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.