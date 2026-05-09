Россия надеется, что США сможет заставить Киев соблюсти перемирие

Лилия Килячкова
Украина около девяти тысяч раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО.

Ушаков: РФ надеется, что Трамп будет дисциплинировать Киев в вопросе перемирия

Российская сторона рассчитывает на способность президента США Дональда Трампа дисциплинировать украинское руководство и обеспечить выполнение условий краткосрочного перемирия, которое должно продлиться по 11 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Договорились не до 11-го, а по 11-е. Мы надеемся, что Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону», — сказал Ушаков.

Помощник российского лидера скептически отнесся к недавним высказываниям Трампа о возможном долгосрочном продлении режима прекращения огня, назвав подобные заявления «неподкрепленной надеждой».

По мнению Ушакова, верить в благоприятный исход и содействовать ему можно, однако реальное положение дел зависит от готовности всех вовлеченных сторон соблюдать взятые на себя обязательства.

Ушаков отметил, что Владимир Путин по-прежнему готов к прямому диалогу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, если от украинского президента поступит соответствующий запрос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина почти девять тысяч раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО. Российские войска продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, однако ВСУ уже предприняли 12 атак наших позиций. В таких условиях ВС РФ реагировали зеркально, нанося ответные удары.

