«Это так провокационно»: Влад Лисовец прокомментировал новый стиль Глюкозы

Стилиста Владислава Лисовца впечатлил новый стиль Глюкозы в 2025 году

Стилиста и телеведущего Владислав Лисовца впечатлил новый имидж певицы Глюкозы. Об этом он заявил в интервью чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Спортсменка попросила отметить знаменитостей, которые с его профессиональной точки зрения «проявились» в 2025 году. И Лисовец вспомнил кардинальное изменения стиля Глюкозы.

«Мне, например, очень нравится, как сейчас выглядит Глюкоза. Это такая трансформация, вообще просто! Сейчас вопрос не хорошо или плохо. А просто — это так провокационно, это так по-западному, это так круто!» — сказал стилист.

Он также отметил образы блогера и певицы Юлии Гаврилиной. Телеведущий подчеркнул, что под впечатлением от ее стиля и манеры общения согласился принять участие в проекте интернет-знаменитости.

