Прятался за батареей: в Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози

Эфирная новость 28 0

Полиции пришлось применить силу, чтобы вытащить гангстера из его убежища.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Napolipress; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози

В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози Неаполя.

Полиции пришлось буквально вытаскивать гангстера из-за батареи. Выяснилось, что годами оставаться неуловимым ему позволило секретное убежище в квартире. Прямо в стене, на кухне, был проделан хорошо замаскированный лаз в каморку. Именно там и отсиживался человек из списка сотни самых опасных преступников страны.

Его разыскивали за вымогательства, взяточничество, и главное — организацию мафиозной группировки.

Ранее 5-tv.ru писал, что министерство внутренней безопасности США включило 27 граждан Украины в электронную базу наиболее опасных задержанных иностранных преступников, которых ведомство характеризует как «худших из худших».

МВБ пояснило, что в этот реестр заносят особо опасных нарушителей из числа иностранцев, арестованных за последние 11 месяцев сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Эта служба входит в состав МВБ и занимается поиском и высылкой из страны нелегальных мигрантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:16
В России представили обновленную 1000-рублевую банкноту
19:00
Светлые ожидания и важный выбор: Таро-прогноз на неделю с 29 декабря по 4 января
18:46
«Случился сбой сердца»: Юлия Рутберг о последних минутах жизни Веры Алентовой
18:31
Повышение МРОТ: что необходимо знать россиянам на 1 января 2026 года
18:28
Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря
18:18
«Ужаснейший запах ацетона»: в Москве ребенок чуть не отравился лимонадом

Сейчас читают

«Приболела, кашляет»: отец Блиновской о самочувствии дочери в колонии
Найден «почти без головы»: маньяк зверски убил молодую пару
Автомобиль Долиной трижды за вечер подъезжал к дому в Хамовниках после суда
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео