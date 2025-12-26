Прятался за батареей: в Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози

В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози

В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози Неаполя.

Полиции пришлось буквально вытаскивать гангстера из-за батареи. Выяснилось, что годами оставаться неуловимым ему позволило секретное убежище в квартире. Прямо в стене, на кухне, был проделан хорошо замаскированный лаз в каморку. Именно там и отсиживался человек из списка сотни самых опасных преступников страны.

Его разыскивали за вымогательства, взяточничество, и главное — организацию мафиозной группировки.

