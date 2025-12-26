Автомобиль Долиной трижды за вечер подъезжал к дому в Хамовниках после суда

Автомобиль народной артистки России Ларисы Долиной за пять часов трижды подъезжал к дому в Хамовниках, где расположена ее бывшая квартира. Об этом сообщает РИА Новости.

Впервые машина прибыла к зданию 25 декабря в 17:51 по московскому времени. Мужчина, представившийся именем певицы через домофон, зашел в подъезд. Долина вышла из дома вместе с ним и уехала.

Тот же автомобиль вернулся в 20:50, заехал на подземную парковку и вскоре уехал, а потом появился снова в 22:21. Неясно, находилась ли сама Долина в машине во второй и третий раз.

Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье к Ларисе Долине и членам ее семьи. Суд обязал выселить певицу из квартиры в Хамовниках, которую она продала Лурье, а также снять с учета ее дочь и внучку. Решение вступило в силу сразу, и народная артистка покинула бывшее жилье.

Ранее Долиной стал участником ДТП в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Минивэн Toyota Alphard столкнулся с Volkswagen около двух месяцев назад в районе Строгино. По предварительным данным, пострадали левая передняя дверь, кузов, стекла и светотехника, но машина сохранила способность к движению.

Премиальный автомобиль певица купила примерно за 16 миллионов рублей в апреле 2025 года. При этом Долина открыто говорила о своих финансовых трудностях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.