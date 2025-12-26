Автомобиль Долиной трижды за вечер подъезжал к дому в Хамовниках после суда

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Решение о выселении певицы вступило в силу.

Автомобиль Долиной трижды был замечен у дома в Хамовниках

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автомобиль народной артистки России Ларисы Долиной за пять часов трижды подъезжал к дому в Хамовниках, где расположена ее бывшая квартира. Об этом сообщает РИА Новости.

Впервые машина прибыла к зданию 25 декабря в 17:51 по московскому времени. Мужчина, представившийся именем певицы через домофон, зашел в подъезд. Долина вышла из дома вместе с ним и уехала.

Тот же автомобиль вернулся в 20:50, заехал на подземную парковку и вскоре уехал, а потом появился снова в 22:21. Неясно, находилась ли сама Долина в машине во второй и третий раз.

Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье к Ларисе Долине и членам ее семьи. Суд обязал выселить певицу из квартиры в Хамовниках, которую она продала Лурье, а также снять с учета ее дочь и внучку. Решение вступило в силу сразу, и народная артистка покинула бывшее жилье.

Ранее Долиной стал участником ДТП в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Минивэн Toyota Alphard столкнулся с Volkswagen около двух месяцев назад в районе Строгино. По предварительным данным, пострадали левая передняя дверь, кузов, стекла и светотехника, но машина сохранила способность к движению.

Премиальный автомобиль певица купила примерно за 16 миллионов рублей в апреле 2025 года. При этом Долина открыто говорила о своих финансовых трудностях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

14:44
За год международные события в Москве объединили представителей более 120 стран
14:35
«Рафинированная и женственная»: Лисовец поделился воспоминаниями о Фриске
14:34
«Развитие затормозилось»: Валерия рассказала о потере ребенка в 47 лет
14:26
В Иркутской области двухлетний мальчик поджег матрас зажигалкой и погиб
14:11
Врачи в Ленинградской области вернули зрение солисту Мариинки
14:08
Силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов над Россией за пять часов

Сейчас читают

«Не спала на вокзале»: Полина Максимова рассказала о своем детстве
Сеть эволюции: находка археологов поставила под сомнение происхождение человека
Новый поворот в деле: поиски семьи Усольцевых будут возобновлены
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео