Оказалось настоящим шоком: реакция дочери Самойловой и Джигана на развод родителей

Дочь Оксаны Самойловой и Джигана была шокирована новостью о разводе родителей

Старшая дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, 14-летняя Ариела, была шокирована новостью о разводе родителей. Фрагмент разговора мамы и дочери был показан в реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Во время путешествия во Францию Самойлова спросила дочь о том, заметила ли она, что отношения родителей изменились. Ариела ответила, что да. Сразу после этого многодетная мама призналась, что хочет развестись с Джиганом. Сначала девочка оторопела, но потом обняла маму и сказала, что любит ее.

«Я просто еще в эту поездку, ну, я вообще как бы наблюдаю за собой, за своими чувствами. И в этой поездке я просто очень сильно убедилась, насколько мне хорошо без него: комфортно, свободно», — поделилась Самойлова с дочерью.

Джиган и Оксана Самойлова находятся в процессе развода. Пара была в браке почти 13 лет, и за это время у них родились четверо детей: дочери Ариела, Лея, Мая и сын Давид. Заявление на развод подала Оксана Самойлова 6 октября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Оксана Самойлова назвала причину развода с Джиганом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.