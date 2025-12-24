«Он даже не смотрел»: Оксана Самойлова назвала причину развода с Джиганом

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Модель отметила разницу в энергичности и интересах с рэпером.

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Модель и блогер Оксана Самойлова объяснила причину расторжения брака с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известного как Джиган, отметив, что для полного счастья ей нужен более энергичный мужчина. Об этом она сообщила журналистам, которых пригласила на экскурсию по своей ферме. Среди них был корреспондент Life.ru.

Самойлова заявила, что обладает «нереальным» количеством энергии, и по этой причине ей трудно строить отношения с людьми менее активными. По ее словам, 40-летний Джиган не соответствовал ее стандартам, и именно это стало одной из причин разрыва.

Модель уточнила, что окончательной точкой в браке стала ферма. Она активно занималась ее созданием и развитием, тогда как рэпер проявлял интерес лишь к игре в онлайн-карточную игру «Дурак».

«Я показывала Денису фотки, он даже не смотрел, он играл в „Дурака“. На ферму он приезжал всего пару раз за все время — и первый раз приехал, когда тут уже были построены дороги, вырублен лес, проведен свет и так далее», — рассказала Самойлова.

Она добавила, что однажды осознала окончательный разрыв в их отношениях.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом 6 октября. Перед этим она на продолжительное время прекратила активность в социальных сетях. Рэпер, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении, которое было рассмотрено в ходе очередного судебного заседания. Самойлова и Джиган состояли в отношениях с 2010 года. В браке у них родились четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.

