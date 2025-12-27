Умер работавший с Райкиным и Хилем композитор Александр Мерлин

Давид Андриясов
Давид Андриясов

В последние годы композитор жил в Мюнхене, где руководил «Интернациональным театром песни».

Умер композитор Александр Мерлин

Фото: Cанкт-Петербургский Союз Литераторов

Работавший с Хилем композитор Александр Мерлин скончался на 101-м году жизни

Известный композитор, житель блокадного Ленинграда и ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин скончался на 101-м году. Об этом 27 декабря сообщили в Telegram-канале Генерального консульства России в Бонне.

«Его боевой путь начался в отряде местной самообороны блокадного Ленинграда. В 1943 году был призван в Красную Армию и служил на Дальнем Востоке, а в 1945 году принимал участие в боях против милитаристской Японии», — сообщили в генконсульстве.

Александр Юльевич Мерлин был признанным мастером музыкального искусства, за годы творчества создал более трех тысяч произведений. Композитор дебютировал как автор-исполнитель, с 1946 года работал в различных филармониях, в 1958 году окончил  Музыкальное училище при Ленинградской консерватории. 

Его работы входили в репертуар таких артистов, как Эдуард Хиль, Аркадий Райкин, Михаил Боярский и других известных исполнителей.

В последние годы композитор жил в Мюнхене, где руководил "Интернациональным театром песни". В Генеральном консульстве России выразили искренние соболезнования семье и близким Александра Мерлина.

