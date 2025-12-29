Изъятую в тяжелом состоянии у лакшери-блогера львицу спасают ветеринары

Эфирная новость 42 0

Блогер собрался судиться с продавцами животного.

Фото, видео: 5-tv.ru

Столичные ветеринары борются за жизнь маленькой львицы. Ее изъяли у скандально известного блогера Дмитрия Котова. Своего питомца он содержал в элитных апартаментах в Москва-Сити. И использовал, как живую игрушку для продвижения в социальных сетях.

Насколько законно львица находилась в небоскребе, уже разбираются следователи. А корреспондент «Известий» Денис Доля узнал, есть ли шансы ее спасти.

Ветеринарная клиника. Маленькую львицу трясет от боли и страха. Глазами, будто полными надежды, она смотрит на врачей. Какое-то время назад у хищницы едва не остановилось сердце. В больницу попала с многочисленными травмами.

Пока медики борются за жизнь животного, хозяин, Дмитрий Котов, продолжает публиковать с ним видео в социальные сети. Ищет жену с помощью необычного питомца.

Дмитрий Котов привел в дом хищницу несколько месяцев назад. Они делили быт в апартаментах в Москва-Сити. Хозяин снимал видеоролики в свой блог: то искал няню, которая будет ездить с животным на автомобиле премиум-класса, то спутницу жизни.

Делился и интимными моментами — как убирает отходы. И здесь не без пафоса — делал это пачкой пятитысячных купюр. Своим подписчикам он много раз давал понять: питомец — его собственность. От этого заявления отказался, когда животному стало плохо.

«Вообще, лев, он как бы друга моего. Мне вообще его на передержку отдали. Изначально покупал не я его. Я себе хотел второго заказать, оплатил его. Там, где мой друг покупал львенка, они, скорее всего, дают больных львов», — заявил Котов.

Сейчас Дмитрий Котов намерен судиться с продавцами. Сам, видимо, не боится административной ответственности. С 1 сентября в нашей стране действует запрет на домашнее содержание многих диких видов животных, в том числе львов. Прокуратура проводит проверку.

«При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания», — заявили в ведомстве.

Эксперты пока дают осторожные прогнозы, по их словам, у хищника очень хрупкие, почти прозрачные кости. Из-за сильной боли животному требуется постоянная терапия и наблюдение.

