Взрыв прозвучал около пяти часов утра.
Фото: © РИА Новости/Жюльен Маттиа
Автомобили загорелись в результате падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, около пяти часов утра в Таганроге был слышен взрыв, после чего заработали сирены тревоги. Власти объявили о воздушной опасности. Спустя время ее отменили.
Отражение воздушной атаки на Ростовскую область не обошлось без последствий. В результате уничтожения ракеты ВСУ ее обломки рухнули на автомобили и подожгли их. Возгорание произошло на улице Циолковского.
Информация о пострадавших уточняется.
Как ранее писал 5-tv.ru, несколько дней назад семь человек, в том числе два ребенка, погибли в результате массированных атак со стороны ВСУ в ДНР.
Кроме того, были повреждены четыре дома, столько же объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус и три легковых автомобиля. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.
