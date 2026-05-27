Автомобили загорелись в результате падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге

Анастасия Антоненко
Взрыв прозвучал около пяти часов утра.

Атака ракет ВСУ на Ростовскую область 27 мая — последствия

Фото: © РИА Новости/Жюльен Маттиа

Атака беспилотников на регионы России

Автомобили загорелись в результате падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, около пяти часов утра в Таганроге был слышен взрыв, после чего заработали сирены тревоги. Власти объявили о воздушной опасности. Спустя время ее отменили.

Отражение воздушной атаки на Ростовскую область не обошлось без последствий. В результате уничтожения ракеты ВСУ ее обломки рухнули на автомобили и подожгли их. Возгорание произошло на улице Циолковского.

Информация о пострадавших уточняется.

Как ранее писал 5-tv.ru, несколько дней назад семь человек, в том числе два ребенка, погибли в результате массированных атак со стороны ВСУ в ДНР.

Кроме того, были повреждены четыре дома, столько же объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус и три легковых автомобиля. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

