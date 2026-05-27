Вертолет Ми-28нм на боевом задании. Лучшее видео из зоны СВО

Минобороны РФ показало кадры работы экипажа.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж вертолета Ми-28нм в ходе проведения специальной военной операции выполнил боевое задание: перед вылетом экипаж получил координаты расположения живой силы и пункта временной дислокации подразделения БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР)
по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром
базирования.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
