Владелец отеля в Индии сделал из иностранки проститутку и продавал ее гостям

В индийском округе Надия был задержан владелец отеля, которого подозревают в принуждении иностранной гражданки к занятию проституцией и продаже ее постояльцам. О произошедшем сообщает The Statesman.

По данным издания, 22-летнюю девушку из Бангладеш заманили в Индию под предлогом трудоустройства. После этого ее фактически продали хозяину гостиницы «Кали Ма», расположенной в деревне Бахадурпур. Мужчина лишил ее свободы и заставлял оказывать сексуальные услуги гостям отеля.

Пострадавшей удалось сбежать, однако при попытке нелегально пересечь государственную границу ее задержали пограничники. Во время допроса девушка рассказала о пережитом насилии и схеме, по которой ее эксплуатировали.

После этого правоохранительные органы арестовали владельца отеля. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление возможных соучастников и выявление других эпизодов торговли людьми.

