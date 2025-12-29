Владелец отеля в Индии сделал из иностранки проститутку и продавал ее гостям

Дарья Орлова
Девушка попыталась нелегально покинуть страну.

Владелец отеля сделал из иностранки проститутку

Фото: 5-tv.ru

В индийском округе Надия был задержан владелец отеля, которого подозревают в принуждении иностранной гражданки к занятию проституцией и продаже ее постояльцам. О произошедшем сообщает The Statesman.

По данным издания, 22-летнюю девушку из Бангладеш заманили в Индию под предлогом трудоустройства. После этого ее фактически продали хозяину гостиницы «Кали Ма», расположенной в деревне Бахадурпур. Мужчина лишил ее свободы и заставлял оказывать сексуальные услуги гостям отеля.

Пострадавшей удалось сбежать, однако при попытке нелегально пересечь государственную границу ее задержали пограничники. Во время допроса девушка рассказала о пережитом насилии и схеме, по которой ее эксплуатировали.

После этого правоохранительные органы арестовали владельца отеля. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление возможных соучастников и выявление других эпизодов торговли людьми.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в Индии до сих пор есть низшая каста.

Речь идет о далитах — тех, кого раньше называли «неприкасаемыми». Их история помогает понять, почему древняя социальная иерархия до сих пор влияет на современную страну.

