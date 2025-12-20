Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста

В Индии до сих пор негласно существует каста далитов

Кастовая система в Индии официально отменена уже более семидесяти лет, но ее последствия по-прежнему ощущают миллионы людей. Речь идет о далитах — тех, кого раньше называли «неприкасаемыми». Их история помогает понять, почему древняя социальная иерархия до сих пор влияет на современную страну.

За пределами каст: откуда появились далиты

Традиционная индуистская система делит общество на четыре категории или варны: жрецов, воинов, торговцев и рабочих. Однако всегда существовала группа людей, не входивших ни в одну из них. Эти люди считались «вне системы».

Сегодня их называют далитами — в переводе с санскрита это слово означает «угнетенные». Их положение определялось не уровнем дохода и не образованием, а религиозным представлением о ритуальной чистоте. Считалось, что контакт с далитом способен «осквернить» представителя высшей касты.

По разным оценкам, сейчас в Индии живет более двухсот миллионов далитов — примерно каждый шестой житель страны.

«Нечистая» работа как судьба

Фото: 5-tv.ru

Исторически далитам разрешалось заниматься только тем трудом, который другие касты считали унизительным или опасным. Это была работа, связанная с грязью, кровью, смертью и отходами.

Речь идет об очистке туалетов и канализации, уборке мусора, забое скота, кожевенном ремесле, работе на кремационных площадках, а также тяжелом неквалифицированном труде в сельском хозяйстве.

Выбор профессии не обсуждался. Кастовая принадлежность передавалась по рождению, а вместе с ней — и социальная роль.

Повседневная дискриминация

До середины XX века далиты сталкивались с жесткими бытовыми запретами. Им нельзя было пользоваться общими колодцами, входить в храмы, есть вместе с представителями других каст, прикасаться к чужой посуде или жить в центре деревень.

В некоторых регионах существовали даже внешние признаки, по которым «чистые» касты могли заранее определить, к кому нельзя приближаться.

Закон изменился — общество нет

После обретения независимости Индия закрепила в Конституции равные права для всех граждан. Кастовая дискриминация была запрещена, а для далитов ввели систему квот — в образовании, государственных структурах и политике.

С юридической точки зрения далиты стали полноправными гражданами. Однако социальная реальность оказалась сложнее.

Как живут далиты сегодня

Фото: 5-tv.ru

Часть представителей этой группы действительно смогла изменить свою судьбу. Среди далитов есть политики, юристы, врачи, преподаватели и предприниматели. Государственные меры поддержки сыграли роль, но охватили далеко не всех.

Для большинства жизнь по-прежнему связана с бедностью, ограниченным доступом к образованию и дискриминацией, особенно в сельских районах. Неформальные запреты на «чужие» профессии и сегрегация в школах сохраняются, даже если официально о кастах не говорят.

Эксперты объясняют это просто. Кастовая принадлежность закрепляется через семью, браки, место проживания и экономические связи. Даже при наличии законов общественные практики меняются медленно.

Кроме того, касты до сих пор играют роль в политике и местных конфликтах, оставаясь удобным инструментом самоидентификации.

Почему без далитов нельзя понять Индию

История далитов — это не только история дискриминации, но и борьбы за равенство. Именно из этой среды вышли движения за реформы образования, расширение гражданских прав и ослабление религиозных ограничений.

Современная Индия живет на стыке высоких технологий и древних традиций. И положение далитов остается одним из главных показателей того, насколько глубоко страна действительно меняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.