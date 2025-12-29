Когда праздник становится кошмаром: самые жуткие рождественские преступления

Mirror: мужчина оделся в Санта-Клауса и убил семью своей бывшей жены

Рождество принято считать временем уюта, света и семейной радости. Но история знает и другую сторону праздника — когда огни гирлянд освещают сцены насилия, паники и смерти. От «Санты», устроившего кровавую расправу, до смертельных давок и бытового безумия — эти преступления навсегда оставили темный след в самом светлом времени года, пишет Mirror.

Санта с огнеметом

Рождественская ночь 2008 года в округе Лос-Анджелес начиналась как обычный семейный праздник. В доме семьи Ортега собрались родственники, дети радовались подаркам — пока в дверь не постучали.

Восьмилетняя девочка, услышав стук, радостно закричала: «Санта-Клаус!» и побежала открывать. На пороге действительно стоял мужчина в костюме Санты с большим подарком в руках. Но вместо игрушек внутри оказался самодельный огнемет.

Через несколько секунд мужчина вытащил два пистолета и выстрелил девочке в лицо. Затем он поджег дом. Погибли девять членов семьи, многие получили тяжелые травмы.

Нападавшим оказался Брюс Джеффри Пардо — бывший муж одной из дочерей семьи. После атаки он покончил с собой. Жертв пришлось опознавать по стоматологическим и медицинским записям.

Похищение под видом праздника

В другом случае мужчина в костюме Санта-Клауса воспользовался доверием детей. На автозаправке он подозвал трех маленьких девочек к своему мотоциклу, показав мягкую игрушку — оленя Рудольфа — в коляске.

Пока мать отвлеклась, «Санта» завел двигатель и уехал, похитив одну из дочерей. Отец бросился в погоню, а мать подняла тревогу. К счастью, похититель вскоре остановился, и девочку спасли.

Позже выяснилось, что это был 55-летний Джон Майкл Бартон. Его арестовали и обвинили в похищении.

Убийство в очереди к Санте

В 1971 году рождественская поездка в универмаг Higbee’s в Кливленде закончилась трагедией. Сотни семей стояли в очереди, чтобы показать детей Санта-Клаусу, когда вспыхнул спор из-за места в очереди.

Словесная перепалка переросла в драку. В ходе конфликта Джек Фицпатрик получил смертельные ножевые ранения и истек кровью прямо на глазах у своей семьи и других посетителей.

Виновным признали Тайрона Ховарда — отца будущего актера Терренса Ховарда. Он получил 11 лет тюрьмы за непредумышленное убийство.

Черная пятница со смертельным финалом

В 2008 году в Walmart в Вэлли-Стриме, штат Нью-Йорк, толпа из двух тысяч человек штурмовала магазин в первый день рождественских распродаж. Сотрудник магазин был сбит с ног и растоптан. Он погиб на месте. Попытки полиции закрыть магазин вызвали ярость покупателей — многие продолжили шопинг, несмотря на смерть человека.

Очевидцы позже говорили, что толпа вела себя «дико», будто потеряв человеческий облик.

Незваный гость под елкой

В 2011 году подросток спустился из своей спальни и обнаружил незнакомца, спокойно сидящего на диване и украшающего дом к Рождеству.

Мужчина, 44-летний Терри Трент, проник в дом через заднюю дверь, зажег свечи, повесил венок и вел себя дружелюбно. Позже полиция заявила, что он находился под воздействием синтетических наркотиков. При нем обнаружили нож.

«Огонь!»

Самая страшная рождественская трагедия произошла в 1913 году в Калумете, штат Мичиган. За день до Рождества семьи бастующих шахтеров собрались в Итальянском зале на праздничный вечер. Когда кто-то крикнул «Огонь!», в переполненном зале началась паника. Люди ринулись к единственной лестнице.

В давке погибли 73 человека — в основном женщины и дети. Пожара не было. Кто выкрикнул роковое слово и зачем, так и осталось неизвестным.

