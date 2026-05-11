Из кино на участок: Мария Кожевникова посвятила себя огороду
Интерес проснулся после аллергии на помидоры из магазина у ее сына.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Актриса Мария Кожевникова решила переключиться с карьеры в кино на семью и загородную жизнь. Об этом артистка рассказала журналу Teleprogramma.org.
Она отметила, что интерес к работам на земле проснулся после того, как у ее среднего сына обострилась аллергия на магазинные помидоры. После этого случая Мария начала выращивать овощи самостоятельно.
Актриса подчеркнула, что с помидоры с собственного участка ребенок ел без каких-либо болезненных реакций.
«Все-таки огород — это не про дизайн. Самое главное — что он приносит. Поэтому я надеюсь организовать все побыстрее», — пояснила звезда сериала «Универ».
При этом артистка призналась, что из-за переезда планы по обустройству огорода пришлось перенести. Также она рассказала о своей поездке в Архангельскую область, после которой вернулась с багажом фермерских продуктов.
«Я брала пустой чемодан. Но мне пришлось покупать еще один чемодан, потому что мне положили и картошечки, и капусты, и протертой малинки. Когда мне дают в дорогу такое, аж душа радуется», — добавила Кожевникова.
