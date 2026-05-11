Из кино на участок: Мария Кожевникова посвятила себя огороду

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

Интерес проснулся после аллергии на помидоры из магазина у ее сына.

Почему Мария Кожевникова стала выращивать овощи в огороде

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мария Кожевникова стала заниматься выращиванием овощей в огороде

Актриса Мария Кожевникова решила переключиться с карьеры в кино на семью и загородную жизнь. Об этом артистка рассказала журналу Teleprogramma.org.

Она отметила, что интерес к работам на земле проснулся после того, как у ее среднего сына обострилась аллергия на магазинные помидоры. После этого случая Мария начала выращивать овощи самостоятельно.

Актриса подчеркнула, что с помидоры с собственного участка ребенок ел без каких-либо болезненных реакций.

«Все-таки огород — это не про дизайн. Самое главное — что он приносит. Поэтому я надеюсь организовать все побыстрее», — пояснила звезда сериала «Универ».

При этом артистка призналась, что из-за переезда планы по обустройству огорода пришлось перенести. Также она рассказала о своей поездке в Архангельскую область, после которой вернулась с багажом фермерских продуктов.

«Я брала пустой чемодан. Но мне пришлось покупать еще один чемодан, потому что мне положили и картошечки, и капусты, и протертой малинки. Когда мне дают в дорогу такое, аж душа радуется», — добавила Кожевникова.

Ранее Мария рассказала о том, как голодание помогло ей сбросить лишние килограммы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:46
Россиянам рассказали об изменениях в квитанциях за услуги ЖКХ
2:08
Психолог раскрыла пять причин, почему женщины теряют интерес к сексу
1:39
Из кино на участок: Мария Кожевникова посвятила себя огороду
1:12
От холестерина до инфаркта: какая привычка может убить здоровье человека
0:49
Эту ошибку совершают почти все: вот от чего умрет домашняя зелень
0:27
Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по освобождению пяти заключенных

Сейчас читают

Секретов больше нет: в файлах об НЛО обнаружили описание странных существ
«Вау, вот это взрыв»: мощная вспышка произошла на Солнце
«Мы можем сделать все»: Ирина Шейк обратилась к матерям
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео