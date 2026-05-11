Эту ошибку совершают почти все: вот от чего умрет домашняя зелень

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 24 0

При выборе удобрения нужно учитывать множество факторов.

Удобрения для домашней зелени: что нужно знать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мария Золотарева рассказала об удобрениях для домашней зелени

Многие думают, что можно подкармливать укроп на подоконнике тем же удобрением, что и на даче. Однако это часто приводит к накоплению вредных веществ в зелени. Кандидат фармацевтических наук и доцент РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с Life.ru объяснила, почему так происходит.

«Минеральные составы для овощеводства создаются под другие объемы почвы, освещенность, режим полива и предполагаемую массу урожая. В горшке система замкнута, субстрата мало, а дренаж ограничен. Почти все внесенные соли остаются в зоне корней», — объяснила она.

В огороде часть веществ вымывается дождями, а почвенные микроорганизмы перерабатывают их. В домашних условиях грунт ограничен, поэтому соли накапливаются быстрее.

При избытке азота и фосфатов растение поглощает их быстрее, чем успевает использовать. В результате соединения накапливаются в листьях. У декоративных растений это проявляется ожогами корней, замедлением роста и изменением окраски. Для салатов, лука и пряных трав это может быть опасно.

Особенно проблема заметна весной, когда растениям не хватает света. Фотосинтез замедляется, и переработка азота ухудшается. Внешне зелень может выглядеть здоровой, но концентрация нитратов в ней повышается.

Бывает и наоборот: удобрения для комнатных растений рассчитаны на длительное питание и могут показаться слабыми на грядке. Но это не значит, что они неэффективны — просто предназначены для других условий.

При выборе удобрения нужно учитывать вид растения, объем грунта, освещенность и скорость обмена веществ. В ограниченном пространстве лучше уменьшать дозировки и не подкармливать слишком часто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:12
От холестерина до инфаркта: какая привычка может убить здоровье человека
0:49
Эту ошибку совершают почти все: вот от чего умрет домашняя зелень
0:27
Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по освобождению пяти заключенных
0:15
Секретов больше нет: в файлах об НЛО обнаружили описание странных существ
0:01
«Вау, вот это взрыв»: мощная вспышка произошла на Солнце
23:38
Более двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве после зимы

Сейчас читают

Секретов больше нет: в файлах об НЛО обнаружили описание странных существ
«Мы можем сделать все»: Ирина Шейк обратилась к матерям
Шишка вместо ужина, огурец на завтрак: на каких странных диетах сидят российские звезды
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео