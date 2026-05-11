Россиянам рассказали об изменениях в квитанциях за услуги ЖКХ

Кошелев: изменения в квитанциях за услуги ЖКХ не влияют на сумму начислений

В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги термин «приватизированная собственность» заменили на «частная». Это связано с унификацией данных в ЕГРН, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Кошелев объяснил, что это сделано для унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и платежных документах. Ранее слово «приватизированная» обозначало процесс получения жилья, а «частная собственность» — юридический статус, который дает право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. По закону, все имущество граждан считается частной собственностью.

«Важно понимать, что на размере начислений за ЖКУ эта замена слов никак не отразилась, так как расчеты зависят от площади помещения, количества проживающих и показаний приборов учета, а не от того, как именно была получена квартира — приватизирована, куплена или подарена», — подчеркнул депутат.

Как ранее писал 5-tv.ru, с мая в России поменяется порядок расчета платы за водоснабжение и ряд других коммунальных услуг. Речь идет не столько о росте тарифов, сколько о новых принципах учета потребления, которые могут повлиять на суммы в квитанциях.

