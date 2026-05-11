От холестерина до инфаркта: какая привычка может убить здоровье человека

Мурад Устаров
Болезни могут коснуться даже здоровых людей.

Почему сидячий образ жизни вреден для здоровья

Кардиолог Вечтомов: сидячий образ жизни может навредить здоровью человека

Привычка вести сидячий образ жизни может нанести серьезный вред человеческому здоровью. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил врач-кардиолог Сергей Вечтомов.

Он отметил, что малоподвижность и длительное сидение на диване или в кресле негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, даже если человек считает себя абсолютно здоровым.

«Когда человек долго находится в сидячем положении, циркуляция крови ухудшается, особенно в нижних конечностях. Это создает условия для застоя крови, повышает риск тромбообразования и увеличивает нагрузку на сердце», — подчеркнул врач.

Специалист также пояснил, что при злоупотреблении такой привычкой падает активность жирорасщепляющих ферментов, что в дальнейшем приводит к увеличению уровня «плохого» холестерина и развитию атеросклероза.

Кроме того, кардиолог добавил, что длительное пребывание в положении сидя ухудшает чувствительность тканей к инсулину, провоцируя сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца и инфаркт.

Ранее 5-tv.ru писал, что боли в спине могут вызвать онкологию и сердечно-сосудистые заболевания.

