В Подмосковье накрыли цех по производству поддельной икры

Эфирная новость 35 0

Имитированную красную и черную икру в полной антисанитарии закатывали в банки и продавали на рынках региона.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В подмосковных Люберцах накрыли цех по производству поддельной икры

В подмосковных Люберцах обнаружен цех по производству поддельной икры. Он находился в подвале.

Имитированную красную и черную икру в полной антисанитарии закатывали в банки, и наклеивали этикетки несуществующих производителей. А затем фальшивый деликатес продавали на рынках региона.

Всего изъято 12 тонн опасной продукции на сумму свыше семи миллионов рублей. Задержаны двое подозреваемых.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок. В исследовании принимала участие 21 продуктовая марка.

Отмечается, что у всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк, а также не обнаружены паразиты и их личинки.

По итогам исследования ряд производителей проведут внутренние проверки, дополнительную работу с персоналом и усилят контроль качества продукции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Бой курантов под стук колес: как встречают Новый год машинисты РЖД на работе
7:46
В Подмосковье накрыли цех по производству поддельной икры
7:30
Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:10
Минпросвещения вооружило учителей и учеников «противоядием» от конфликтов
6:50
Мощный снегопад со штормом накрыл Турцию
6:30
«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России

Сейчас читают

«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России
«Лучше бы я родила собаку»: перед смертью Брижит Бардо дала обещание сыну
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают