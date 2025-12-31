Сначала визуальный порядок: как превратить послепраздничную уборку в медитацию

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Не стоит стремиться к идеальному порядку, главное — комфорт.

Как заставить себя убирать квартиру 1 января

Фото: 5-tv.ru

Уборку после праздников лучше всего начинать с проветривания

Перед уборкой 1 января стоит включить спокойную музыку. Об этом изданию Life.ru рассказала руководитель отдела качества клинингового сервиса Екатерина Приходько.

Утром после новогодней ночи совсем не хочется наводить порядок в квартире. Поэтому, чтобы не превращать уборку в подвиг, можно преобразовать ее в медитацию.

Эксперт посоветовала перед началом уборки хотя бы десять минут проветрить помещение, открыв окна. Это поможет избавиться от неприятных запахов и впустит в комнаты свежий воздух. Кроме того, перед началом активных действий стоит включить спокойную музыку или звуки природы, а также выпить большой стакан воды с лимоном.

«Пока забудьте о пылесосе и швабре. Сначала — визуальный порядок. Возьмите пакет и пройдитесь по квартире по простому маршруту: гостиная, кухня, столовая. Соберите туда: пустые бутылки и банки, одноразовую посуду, остатки еды, которые точно отправятся в мусор», — посоветовала Приходько.

Специалист также рекомендовала не приступать к мытью грязной посуды сразу. Сперва лучше дать ей отмокнуть в горячей воде с моющим средством. Кухня, по словам эксперта, требует, как правило, наибольшего внимания. Там нужно разложить остатки еды по контейнерам, избавиться от липких пятен на поверхностях и вынести мусор.

Затем можно приступать к уборке конфетти и мишуры. Первые лучше всего собираются при помощи липкого валика для одежды или влажных резиновых перчаток. А мишура и дождик хорошо прилипают к смятому мусорному пакету.

В конце останется только пропылесосить ковры и вымыть пол.

Во время уборки важно помнить про перерывы и после каждого прошедшего часа отдыхать хотя бы 20 минут. Кроме того, эксперт напомнила, что не стоит стремиться к идеалу, намного важнее ваш комфорт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему нельзя спасать испорченную еду.

Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

