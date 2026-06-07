OpenAI сделает ChatGPT универсальным сервисом

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Компания хочет объединить в одном продукте ИИ-функции, написание кода и цифровых помощников.

OpenAI расширит возможности ChatGPT

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Компания OpenAI собирается значительно расширить возможности ChatGPT и превратить его из обычного чат-бота в универсальный сервис для решения самых разных задач. Об этом сообщил топ-менеджер компании Тибо Соттио в интервью газете Financial Times.

По словам Соттио, OpenAI работает над созданием так называемого «суперприложения». В нем планируют объединить возможности искусственного интеллекта, инструменты для программирования и цифровых помощников, которые смогут выполнять различные поручения пользователей.

«Мы стремимся к тому, чтобы у вас был личный агент, способный помочь вам во всех аспектах вашей жизни, будь то личная жизнь или работа», — отметил представитель компании.

Развитие ChatGPT происходит на фоне растущей конкуренции на рынке искусственного интеллекта. Один из главных соперников OpenAI — компания Anthropic, которая 29 мая объявила о привлечении 65 миллиардов долларов в рамках нового инвестиционного раунда.

После завершения сделки оценка компании достигла 965 миллиардов долларов. Одновременно разработчик представил новую флагманскую модель искусственного интеллекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что искусственный интеллект может существенно изменить медиарынок и усилить конкуренцию между создателями контента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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