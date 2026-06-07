На могиле Паши Техника установили бронзовый памятник

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Прощание с рэпером продолжается спустя месяцы после его смерти в Таиланде.

На могиле Паши Техника установили бронзовый памятник

Фото: Telegram/Ева Карицкая/evakaritskaua

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На могиле рэпера и продюсера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, установили бронзовый памятник. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) в Telegram-канале.

«Ну вот и все…» — написала она, опубликовав сообщение без дополнительных подробностей.

Павел Ивлев скончался 4 апреля 2025 года в Таиланде. Последние дни жизни музыкант провел в коме в одной из клиник на Пхукете. Причиной смерти стала легочная инфекция.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сносе памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве. Монумент на Андреевском спуске был демонтирован на фоне многолетних споров вокруг фигуры автора. Украинские эксперты из Института национальной памяти ранее заявляли о его «имперском» характере, и это стало основанием для принятого решения.

Также 5-tv.ru сообщал, что родственники Светланы Светличной объяснили, почему на ее могиле до сих пор не установлен памятник. Близкие заслуженной артистки РСФСР рассказали, когда планируется завершить оформление захоронения.

Невестка актрисы Ольга уточнила, что надгробие уже почти готово, однако монтаж требует соблюдения определенных сроков. По ее словам, памятник планируют установить до осени текущего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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