В Калифорнии нашли растерзанное акулой тело триатлонистки

Дарья Орлова
Женщина исчезла около недели назад во время заплыва.

Фото: www.globallookpress.com/AGAMI/V. Legrand

В американском штате Калифорния нашли тело 55-летней спортсменки, исчезнувшей около недели назад во время заплыва. По предварительным данным, женщина могла погибнуть в результате нападения акулы. Об этом сообщает издание rmf24.

Речь идет о триатлонистке Эрике Фокс, поиски которой велись с середины декабря. Как сообщил шериф округа Санта-Крус, останки женщины обнаружили в заливе Монтерей у калифорнийского побережья, южнее пляжа Давенпорт — именно в этом районе она пропала ранее.

Один из очевидцев рассказал правоохранителям, что в день исчезновения видел акулу, державшую в пасти человеческое тело, после чего хищник ушел под воду. Эти показания сейчас проверяются в рамках расследования.

По данным журналистов, на Фокс был надет специальный браслет, предназначенный для отпугивания акул, однако устройство, предположительно, не сработало. Личность погибшей удалось подтвердить после того, как родственники опознали ее по одежде.

Полиция начала официальную проверку обстоятельств гибели. В связи с произошедшим власти временно закрыли несколько пляжей в районе залива Монтерей.

Как ранее сообщало издание Daily Mail, Эрика Фокс пропала утром 21 декабря во время совместного заплыва с участниками любительского клуба пловцов Kelp Krawlers.

