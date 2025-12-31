В русских магазинах Будапешта перед Новым годом закончился майонез

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Клиентам не стоит отчаиваться — они могут рассчитывать на новую поставку 31 декабря.

В Будапеште перед Новым годом закончился майонез

Фото: 5-tv.ru

В русских продуктовых магазинах Будапешта к 30 декабря полностью закончился майонез. По информации РИА Новости, проживающие в венгерской столице соотечественники массово скупили этот продукт в преддверии Нового года.

В одной из торговых точек корреспонденту агентства сообщили, что запасы майонеза были полностью раскуплены покупателями. Продавец пояснила, что спрос оказался настолько высоким, что товар исчез с полок за короткое время.

При этом в магазине уточнили, что рассчитывают получить новую поставку 31 декабря, чтобы клиенты успели приобрести продукт и приготовить традиционные блюда к новогодней ночи.

Ранее в Эстонии был отмечен резкий рост интереса покупателей к зеленому горошку и майонезу. По данным издания Postimees, причиной всплеска спроса стали распространяющиеся слухи о якобы планируемом запрете на приготовление салата «Оливье» и возможной ответственности за его употребление.

Недостоверная информация начала активно циркулировать в социальных сетях и мессенджерах. В сообщениях утверждалось, что подобная инициатива якобы обсуждается на уровне государственных структур. Хотя эти сведения не имеют под собой реальных оснований, они уже отразились на поведении покупателей — торговые сети зафиксировали заметное увеличение продаж основных ингредиентов традиционного новогоднего блюда.

