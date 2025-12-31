Деды Морозы ждут вылета: в Пулково массовые задержки рейсов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 30 0

Пассажиры ждут отправки с самого утра.

Фото, видео: 5-tv.ru

В аэропорту Пулково массовые задержки рейсов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге массовые задержки вылетов. Об обстановке в воздушной гавани 5-tv.ru рассказал пассажир Тимофей, ждущий посадки на рейс в образе Деда Мороза.

«Мы здесь с самого утра, здесь живая очередь. Деды Морозы сегодня летят бесплатно, только если влезут в самолет», — поведал очевидец.

По словам Тимофея, задержке подверглась большая часть рейсов — в том числе в Калининград, Махачкалу и Владикавказ.Тем не менее путешественники не унывают и рассчитывают на новогоднее чудо.

«Надеемся на то, что самолеты полетят<…> Всей дружной толпой разлетимся по всей России», — делится предпраздничным оптимизмом наш собеседник.

Ранее командир воздушного судна Airbus A-319/320 Иван Босомыкин и стюардесса Ольга Енина из авиакомпании «Россия» эксклюзивно рассказали 5-tv.ru о том, как проходит смена пилотов и бортпроводников в новогоднюю ночь. По словам работников авиалиний, во время праздничного рейса на борту самолета создается особая атмосфера и связь между пассажирами и экипажем.

