Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области представляет собой крайнее проявление государственного терроризма.

«Это дичайший терроризм — на самом высоком государственном уровне», — приводит слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее в тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что число государств, публично осуждающих атаку Украины на резиденцию главы российского государства, будет расти. Сенатор подчеркнул, что действия Киева, по его оценке, стали новым этапом международного терроризма и открытой агрессии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря сообщал, что Вооруженные силы Украины осуществили удар беспилотниками по резиденции Владимир Путин в Новгородской области. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что произошедшее следует рассматривать как теракт, направленный не только против российского лидера, но и против усилий президента США Дональд Трамп по урегулированию конфликта.

