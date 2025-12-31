Лукашенко: удар по резиденции Путина — дичайший терроризм

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Заявление прозвучало на фоне расширяющейся международной реакции.

Как Лукашенко отреагировал на удар по резиденции Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области представляет собой крайнее проявление государственного терроризма.

«Это дичайший терроризм — на самом высоком государственном уровне», — приводит слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее в тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что число государств, публично осуждающих атаку Украины на резиденцию главы российского государства, будет расти. Сенатор подчеркнул, что действия Киева, по его оценке, стали новым этапом международного терроризма и открытой агрессии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря сообщал, что Вооруженные силы Украины осуществили удар беспилотниками по резиденции Владимир Путин в Новгородской области. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что произошедшее следует рассматривать как теракт, направленный не только против российского лидера, но и против усилий президента США Дональд Трамп по урегулированию конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и друг...

Последние новости

13:08
Зенитчик рассказал про отражение попытки атаки ВСУ на резиденцию Путина
13:00
«Проснулся от шума»: житель Новгородской области о попытке атаки на резиденцию Путина
13:00
Грядет проверка чувств холодом: любовный гороскоп на январь 2026 для знаков зодиака
12:42
Целенаправленная и спланированная: в Минобороны раскрыли подробности об атаке на резиденцию Путина
12:39
Ущерба не допущено: где были сбиты летевшие на резиденцию Путина дроны ВСУ
12:34
Шестикилограммовый заряд: опубликованы кадры сбитого БПЛА, летевшего на резиденцию Путина

Сейчас читают

Как правильно собрать селедку под шубой — все слои по порядку
«Ландыши» зацветут в январе: что ждать от второго сезона сериала
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео